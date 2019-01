DIMITRI STAPFER IM INTERVIEW

Schweizer Schauspielerei. Das exklusive Potrait eines schweizerischen Schauspielers mit viel Talent.

"SCHNEE" ("NEIGE") VON MAXENCE FERMINE

Fermine Debütroman 'Schnee', der in einem sehr kleinen Verlag publiziert wurde, machte in Frankreich auf Anhieb Furore:

Yukos Leidenschaft gilt vor allem den Haikus, und dem Schnee. Der Schnee ist für ihn das vollkommen Schöne – ein Gedicht, eine Kalligraphie, ein Gemälde. Yuko macht sich auf den Weg und erlernt nicht nur höchste Dichtkunst, sondern erkennt auch die Traurigkeit, die seinen Lehrer umgibt – er erfährt die Geschichte einer wunderschönen Frau, die Soseki einst liebte. Sie war Seiltänzerin und ihr Name war Schnee.







YOU'RE DRIVING ME CRAZY: DAS NEUE ALBUM VON MORRISON

Van Morrison ist seit längst eine Legende, er hat kürzlich mit Joey Defrancesco ein neues Album herausgebracht.

Ein paar Musikstücke werden für Euch abgespielt!