Zum Jahreswechsel 2019 / 2020

Ein paar Worte zum Jahreswechsel.

Nach einem turbulenten 2019 darf man sagen, das Radio Kaiseregg auf dem Weg in die weitere Zukunft ist. Im 2020 dürfen wir nochmals eine gewaltige Herausforderung annehmen, DAB+ im Raume Freiburg, das im Mai 2020 starten wird, so wird Radio Kaiseregg das Augenmerk klar auf die Präsents vor Ort bei den Hörer/innen setzen, mit vielen Live Sendungen in den Orten, das geht natürlich nur mit einem starken Team, hier Merci viel mal an unsere Vereinsmitglieder, Vorstand und an alle Moderator/innen und Partnerradios.

Radio Kaiseregg schaut mit Euch liebe Hörer/innen, Gönner und Sponsoren voller Zuversicht ins 2020 und bedankt sich für die Treue wünscht allen ein guten Rutsch ins 2020 bei bester Gesundheit und möge all eure Wünsche in Erfüllung gehen.

Paul Portmann / Präsident & das ganze Team Radio Kaiseregg