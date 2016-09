Die Sendereihe "Fact is" durchleuchtet das Web. David Aebischer geht Themen nach, welche als gefestigtes Allgemeinwissen gelten. Dass dies durchaus auch mal falsch sein kann und es zu vielen Themen nicht so einfach ist wie man meint, erläutert er mit seinen Recherchen in der Sendung "Fact is..."jeden Mittwoch um 18 Uhr.