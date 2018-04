le hörBar > an diesem DO um 8 bei Radio Kaiseregg > Musik von Unknown Mortal Orchestra, The Vaccines, Prada Meinhoff, THE EELS,... Plattentipps mit STRITT > Answer Code Request, Borusiade, Recondite und Daniel Avery (Elektro-Special).

Dazu: Die Bad Bonn Kilbi 2018 Vorschau in Raten, 6. Teil: Nick Hakim, Downtown Boys und Flatworms.

Der lange Song: MONO (Japan)