Seit dem ersten Januar befindet sich das Studio von Radio Kaiseregg in Düdingen.



Radio Kaiseregg hat mit einer Medienmitteilung die Bombe platzen lassen: Das neue Studio an der Bonnstrasse 22A passt perfekt zur verfeinerten Strategie des Senders. Mit dem neuen Konzept will der Sender direkter mit Vereinen und Kulturellen Institutionen zusammenarbeiten und neu auch die lokale Wirtschaft gezielter stärken.

Für Fragen steht Alexius Baumeler gerne zur Verfügung.