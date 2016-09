Ein Radio wie ein Hirn

Was muss ein Radio heute können? Warum Könnte ein Radio gar etwas mit dem menschlichen Hirn zu tun haben? Dieser nd weiteren Fragen ging ein Radiosender aus dem freiburgischen Senseland nach.



Kleine Radiosender die mit Volontären Ihrem Hobby „Radio“ nachgehen, haben es nicht leicht. Aber wenn sie sich eine Struktur geben welche Bestand haben soll, müssen Sie manchmal kreativ sein.



Der freiburgische Sender, der sich nun als Verein neu organisiert hat feiert schon sein 15-jähriges Bestehen. Da man etwas Neues ausprobieren wollte, hat man sich am menschlichen Gehirn orientiert.



„Die Idee entstand als ich realisierte, dass es beim Radio eigentlich um den Menschen geht oder gehen muss! „ berichtet Alexius Baumeler, Präsident des Vereins. Tatsächlich hat Radio Kaiseregg etwas Neues gewagt und will gemeinnützig sein und die Wirtschaftliche Komponente ebenfalls integrieren.

„Dies sind zwar Gegenpole aber unser Gehirn hat ebenfalls zwei unterschiedliche Seiten.“ argumentiert Baumeler weiter.



Der Sender schafft sich hiermit die Basis um Anfangs 2017 endlich auf DAB+ zu senden.

Hier setzt ein kleiner Radiosender ein Signal für alle Gemeinnützigen Anliegen und stellt sich der Wirtschaftlichen Realität in seinem Umfeld und hofft, so zum neuen DAB+ Himmel aufsteigen zu können.